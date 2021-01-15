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Общество

Избитая сотрудница «Тазалыка» простила своего обидчика

Избитая сотрудница «Тазалыка» простила своего обидчика. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абада.

Отметим, что 25 декабря на территории здания мэрии избили дворника Маргубу Хакимову.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство», и было начато досудебное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По подозрению в совершении преступления сегодня задержан житель Сузакского района 30-летний К.У. и доставлен в следственную службу.

В ходе следствия пострадавшая узнала напавшего мужчину и указала, что именно он нанес ей телесные повреждения. Но она сообщила, что к обидчику претензий не имеет, и написала соответствующее заявление.

Следственные мероприятия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180166/
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