18 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улица Чуй-25), «Ынтымак» (улицы Торт-Гуль, Тогузак);

9.00-12.00 — отрезки улиц Очаковского, Троицкой, Ильменской, Лумумбы, Волкова;

9.00-17.00 — жилмассив «Келечек», отрезки улиц Джантошева, Жукеева-Пудовкина, переулок Сумский;

9.00-14.00 — отрезки улиц Токтогула, Шопокова;

9.30-16.00 — улица Рысмендеева;

9.30-17.00 — улица Лумумбы, 80, микрорайон «Джал», 6, 7, 11, 13, 14, 16;

9.30-13.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Каркыра), отрезок улицы Чингиза Айтматова;

10.00-17.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Достоевского, Хивинской, Армавирской;

13.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алымкулова, Кайберен);

13.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Гоголя, Суюмбаева.