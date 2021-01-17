18 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улица Чуй-25), «Ынтымак» (улицы Торт-Гуль, Тогузак);
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Очаковского, Троицкой, Ильменской, Лумумбы, Волкова;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Келечек», отрезки улиц Джантошева, Жукеева-Пудовкина, переулок Сумский;
- 9.00-14.00 — отрезки улиц Токтогула, Шопокова;
- 9.30-16.00 — улица Рысмендеева;
- 9.30-17.00 — улица Лумумбы, 80, микрорайон «Джал», 6, 7, 11, 13, 14, 16;
- 9.30-13.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Каркыра), отрезок улицы Чингиза Айтматова;
- 10.00-17.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Достоевского, Хивинской, Армавирской;
- 13.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алымкулова, Кайберен);
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Гоголя, Суюмбаева.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Лебединовка (жилмассив «44 га»), Лесхоз, Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзенская, Октябрьская), Берлик (улицы Токтогула, Новая), Луговое, Константиновка, жилмассивы «МТФ-2», «Тендик»;
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чон-Джар (улица Термечикова), Шалта (улица Калмырза), Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», улица Проектируемая, 1-63, 420-565), Кызыл-Туу (улицы Свечникова, Проектируемая, Прогресс), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз), Восточное (улица Дружбы), поселок Взлетный (авиагородок), Сокулук (улицы Заречная, Свободы, Индустриальная, Краснодарская, Фрунзе, Кайназаровой, Школьная, переулок Школьный), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Токтогула, Гагарина, Четинди, ГЭС, Вет-Ирвис, Холодное ущелье), Конуш (улицы Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Кебекбаева, Западная, Шаршенова, Новостройка, дачи «Электромеханик»), Саз (улицы Бекбалаева, Эдельвейс);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Подгорная, Холтурина, Кутузова), Александровка (улица Западная), Беловодское (улицы Строительная, Ломоносова, Комсомольская, Щорса, Красина, Железнодорожная, Красноармейская, Октябрьская, Линейная, Гайдара), Сретенка (улица Центральная), Садовое (улица Кавказская);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Садовая, 2-24, Кирпичная, 1-21, Строительная, 3-35, Мичурина, Логвиненко, Белинского, Крупской, Западная, Луговая, Чкалова, Заречная, Мира, Фрунзе, Советская, Новолинейная, район магазина «Норус»), Сары-Джон (улицы Арашан, Болоболаева, Школьная), Люксембург (улица Абдылдаева);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Кош-Коргон;
- 9.00-13.00 — село Чуй (улица Маркса, Октябрьская, Новошкольная);
- 13.00-17.00 — село Чуй (улицы Клубная, Новооктябрьская, Покровская);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Боролдой (улицы Интернациональная, Ленина), Алмалуу (улицы Крупской, Манаса).
3Баткенская область
- 8.30-17.00 — сельские управы Чаувай, Уч-Коргон, Масалиев, Майдан.