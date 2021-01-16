В Бишкеке 120 пациентов лечат травмы после неудачного отдыха в горах

Министерство здравоохранения призывает кыргызстанцев не кататься на баллонах и клеенках.

Как отмечает пресс-центр ведомства, это самое травмоопасное снаряжение. При спуске в основном повреждают позвоночник и копчик, что в дальнейшем может привести и к инвалидности.

«Несмотря на предупреждения специалистов, эта зимняя забава была и остается популярной среди населения. По данным Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, сегодня у них получают лечение 120 пациентов, получивших различные травмы во время отдыха в горах. Большая часть из них — катаясь на баллонах и клеенках», — отметили в Минздраве.