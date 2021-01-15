Поборы в школах. Дело в отношении журналиста 24.kg прекращено

Досудебное производство в отношении журналиста 24.kg Руслана Харизова прекратили. Об этом редакции сообщил юрист Нурбек Сыдыков.

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Ранее родители учащихся УВК ШГ № 70 Бишкека обратились с коллективным заявлением в милицию и заявили о клевете неизвестных людей, рассказавших журналисту о поборах в учебном заведении.

«Они считают, что в СМИ появилась недостоверная информация, которая очернила честь и достоинство классного руководителя и директора школы. Факт был зарегистрирован в ЕРПП, и было начато досудебное производство. Анализируя собранные материалы, следователь посчитал целесообразным прекратить досудебное производство по делу за отсутствием состава преступления», — говорится в постановлении.

Напомним, что в 24.kg обратились родители учащихся школы № 70. Они рассказали, что с них требуют взносы в классную копилку. После публикации в редакцию был шквал звонков и сообщений от недовольных родителей учеников других общеобразовательных учреждений. Они подтвердили, что во многих школах сборы не прекратились. Ситуация наблюдалась не только в Бишкеке, но и в других регионах.