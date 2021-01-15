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Общество

Задержан иностранец, пытавшийся за взятку незаконно перейти границу Кыргызстана

Сотрудники ГКНБ задержали иностранца за взятку, пытавшегося незаконно перейти границу Кыргызстана. Пойман с поличным и его пособник. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«15 января сотрудники ГКНБ совместно с пограничниками при даче взятки должностному лицу с поличным поймали 37-летнего гражданина одного из иностранных государств и его 34-летнего пособника. Задержанный предлагал пограничнику деньги за незаконный переход на территорию сопредельного государства вне официального пункта пропуска через посреднические услуги местного жителя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180154/
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