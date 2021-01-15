Кайрат Примбердиев: Меня и мою семью угрожают убить

Певца Кайрата Примбердиева и его семью угрожают убить. Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Instagram.

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«Однако в последнее время угрозы, поступающие в адрес меня и моей семьи, не прекращаются, и создается опасность. Я считаю, что причиной тому стало заявление министра Нуржигита Кадырбекова. Возможно, если бы он тогда пригласил к себе в кабинет, провел бы разъяснительную беседу, попросил бы не продолжать проект, мы бы удалили видео и на этом дело закончилось бы. Но угрозы и нападки продолжаются, несмотря на то, что мы признали вину и попросили прощения. Давайте на этом остановимся. Пусть каждый займется своим делом», — обратился Кайрат Примбердиев, отметив, что выпуски проекта были уже удалены авторами.

Он добавил, что Министерство культуры, информации и туризма, а также глава ведомства в рамках своих полномочий не могут отозвать у него звание заслуженного артиста. «Для этого должны быть веские основания. У министерства своих обязанностей достаточно. Это улучшение условий театров, библиотек и прочих культурных учреждений, а также содействие повышению трудовой оплаты сотрудников сферы культуры. Министерству не следует заниматься наказанием», — добавил певец. Читайте по теме Скандал со звездами. Артисты намерены отказаться от наград в поддержку певцов Он поблагодарил эстрадных артистов за поддержку и призвал не сдавать свои звания и награды.