Кайрат Примбердиев: Меня и мою семью угрожают убить

Он добавил, что Министерство культуры, информации и туризма, а также глава ведомства в рамках своих полномочий не могут отозвать у него звание заслуженного артиста. «Для этого должны быть веские основания. У министерства своих обязанностей достаточно. Это улучшение условий театров, библиотек и прочих культурных учреждений, а также содействие повышению трудовой оплаты сотрудников сферы культуры. Министерству не следует заниматься наказанием», — добавил певец.
Причиной гонений в отношении артистов стала скандальная авторская программа Курала Чокоева. Проект «В пи#ду звезду» появился на YouTube-канале певца. Он вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Многие комментаторы раскритиковали программу за нецензурную брань и пошлые шутки.
Проект представлял собой шоу, в котором несколько юмористов приглашали гостей и шутили над ними. Гостями одного из последних выпусков стали Кайрат Примбердиев и Кайрат Кыргыз.
После выхода шоу министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков обрушился с критикой в адрес артистов. Певец Курал Чокоев извинился перед кыргызстанцами за свой проект и удалил все его выпуски. Несмотря на это, Минкультуры лишило певца Курала Чокоева нагрудного знака «Отличник культуры». Ведомство также направило в аппарат президента предложение о рассмотрении лишения звания «Заслуженный артист КР» Кайрата Примбердиева.