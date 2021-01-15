16 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — вдоль БЧК (от улицы Буденного до улицы Осмонкула).
2Баткенская область
- 8.30-17.00 — Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы Асаналиева, Молодежная, Ленина, 20 лет Независимости, Школьная, Жусубалиева, Пионерская, Стахановская, Кыргызстан).
3Ошская область
- 8.30-17.00 — села Заправка, Кашкалдак, Айбек, Котормо, Кара-Кульджа;
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11.00-13.00 — Ош (улицы Масалиева, Турсунбаева, Шакирова).