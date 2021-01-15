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Общество

16 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — вдоль БЧК (от улицы Буденного до улицы Осмонкула).
2
Баткенская область
  • 8.30-17.00 — Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы Асаналиева, Молодежная, Ленина, 20 лет Независимости, Школьная, Жусубалиева, Пионерская, Стахановская, Кыргызстан).
3
Ошская область
  • 8.30-17.00 — села Заправка, Кашкалдак, Айбек, Котормо, Кара-Кульджа;

  • 11.00-13.00 — Ош (улицы Масалиева, Турсунбаева, Шакирова).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180152/
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