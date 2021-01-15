16 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — вдоль БЧК (от улицы Буденного до улицы Осмонкула).

2 Баткенская область Баткенская область 8.30-17.00 — Кызыл-Кия ( 1-й микрорайон, улицы Асаналиева, Молодежная, Ленина, 20 лет Независимости, Школьная, Жусубалиева, Пионерская, Стахановская, Кыргызстан).

3 Ошская область