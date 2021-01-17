Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры

19-22 января. Выставки
Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.
18-22 января. Выставки кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М» (на проспекте Манаса, ЦУМ-2), 10.00-19.00.
24 декабря — 24 января. Выставка «Новый соцреализм»
На выставке свои работы представят участники стипендиального проекта Tolon Museum Нюргуяна Иннокентьева, Омуркул уулу Базаркул, Саркын Сооронбаев, Бухрамжан Темиров, Таалай Усубалиев, а также приглашенные художники Таалай Курманов и Сансыз Мирзираимов.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.
3-31 января. Выставка «Впечатление»
2-31 января. Выставка динозавров-роботов
Это захватывающее путешествие на миллионы лет назад, когда землю населяли гигантские рептилии. Вас ждут более 20 гигантских ящеров Мелового и Юрского периодов. Дети смогут оседлать и покататься на одном из динозавров, поучаствовать в призовой дино-викторине, а также почувствовать себя юными учеными и провести исторические раскопки.
Дворец спорта имени Кожомкула, 11.00-18.00.
19 января. Мероприятие к Международному дню детского изобретательства
В программе показательные выступления учащихся школы роботов, а также будут представлены детские изобретения.
OloloVostok, 10.00-18.00.
21 января. Кинопремьеры
«Астрал. Онлайн» (ужасы). Во время спиритического онлайн-сеанса группа друзей вызывает духов. С молодыми людьми начинают происходить странные и пугающие события. Они пытаются понять, это игра специального онлайн-приложения или некто из потустороннего мира манипулирует ими, расставляя смертельные ловушки.
«Птица в клетке. Заражение» (триллер, драма). В 2024 году мир все еще находится во власти опасного вируса. Зараженных силой забирают из домов и отправляют в зловещие карантинные лагеря.У курьера Нико редкий иммунитет к болезни, и он свободно передвигается по городу. Когда его девушка Сара заражается, Нико понимает, что за ней уже выехали военные и у него есть считанные часы, чтобы спасти возлюбленную.
«Девушка, подающая надежды» (триллер). Красивая, невероятно умная и подающая большие надежды студентка престижного университета — казалось ее будущее предопределено. Но одно трагическое событие меняет все. Теперь она ведет двойную жизнь и уверена, что нет ничего соблазнительнее, чем месть.
«День города» (комедия). Приезд президента — очень ответственное мероприятие для любого провинциального города. На любом этапе подготовки что-то может пойти не так. Но никто в Любякино не ожидал, что не так пойдет все.
«Душа» (мультфильм). Школьный учитель музыки Джо Гарднер случайно попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы, и там он знакомится с молодой душой по имени 22.
22 января. Концерт «Верни мне музыку»
Концерт посвящен 100-летию со дня рождения армянского композитора Арно Бабаджаняна. Артисты исполнят популярные произведения маэстро «Лучший город земли», «Не спеши», «Королева красоты», «Твои следы», «Песня первой любви», «Ноктюрн», «Верни мне музыку» и другие композиции.
Российский центр науки и культуры в Бишкеке, 18.00.