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Общество

Если русский неродной. Кыргызстанцев приглашают написать конкурсный диктант

Кыргызстанских студентов приглашают поучаствовать в конкурсе на знание русского языка «Русский диктант онлайн». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, организатором является Балтийский федеральный университет имени Канта в Калининграде. Зарегистрироваться могут студенты, изучающие русский как неродной язык. Тексты «Русского диктанта» адаптированы в соответствии с уровнем владения языком:

  • первый уровень — для владеющих языком на уровне А2-В1;
  • второй уровень — для владеющих языком на уровне В2-С1.

Конкурс пройдет 25 января 2021 года на платформе Zoom. Заявки на участие принимают до 22 января.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180109/
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