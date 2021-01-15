Если русский неродной. Кыргызстанцев приглашают написать конкурсный диктант

Кыргызстанских студентов приглашают поучаствовать в конкурсе на знание русского языка «Русский диктант онлайн». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, организатором является Балтийский федеральный университет имени Канта в Калининграде. Зарегистрироваться могут студенты, изучающие русский как неродной язык. Тексты «Русского диктанта» адаптированы в соответствии с уровнем владения языком:

первый уровень — для владеющих языком на уровне А2-В1;

второй уровень — для владеющих языком на уровне В2-С1.

Конкурс пройдет 25 января 2021 года на платформе Zoom. Заявки на участие принимают до 22 января.