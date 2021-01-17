В Кыргызстане за сутки выявили еще 123 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 42 случая, в Оше — 1, в Чуйской области — 33, Ошской — 10, Нарынской — 7, Таласской — 2, в Иссык-Кульской — 22, Джалал-Абадской — 6, Баткенской — 6.

С марта в республике зарегистрировали 83 тысячи 109 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.