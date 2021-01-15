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Общество

В 2020 году из 347 претендентов 62 получили лицензии на адвокатскую деятельность

За 2020 год 62 граждан получили лицензии на право занятия адвокатской деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции КР.

По ее данным, квалификационной комиссией при министерстве по вопросам адвокатской деятельности проведено восемь заседаний, на которых рассмотрены заявления 347 претендентов на получение лицензии.

Из них 242 претендента допущены к сдаче квалификационного экзамена, 105 — отказано в допуске, 62 — успешно его сдали, не сдали 85 претендентов.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Государственном реестре адвокатов зарегистрировано и выдано 4 тысячи 434 лицензии, из них адвокатов с действующими лицензиями — 3 тысячи 509.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180048/
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