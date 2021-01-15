10:23
USD 84.50
EUR 102.72
RUB 1.15
Общество

На территории Ошского рынка появится муниципальный базар

На территории Ошского рынка появится муниципальный базар. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, речь идет об участке площадью 0,953 гектара в районе улиц Кулиева и Павлова. Ранее его предоставляли ЗАО «Берекет» под проектирование и строительство торгового комплекса с автостоянкой.

«Согласно договору арендатор обязан освоить земельный участок в установленные нормативные сроки, но не более двух лет. Однако с момента получения земельного участка ЗАО «Берекет» не исполнены требования постановления в части строительства торгового комплекса с автостоянкой на предоставленном земельном участке, при этом он используется не по целевому назначению — на нем размещены торговые контейнеры», — отметили в мэрии.

Управление земельных ресурсов (УЗР) направило письмо в БФ ГУ «Кадастр» о прекращении права пользования земельным участком арендатором в установленном порядке. Бишкекглавархитектура предварительно разработала рабочий проект, где планируется организовать муниципальный рынок с созданием благоприятных условий для арендаторов-предпринимателей рынка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180045/
просмотров: 498
Версия для печати
Материалы по теме
В жилом массиве «Ак-Орго» столицы может появиться парк
В Бишкеке хотят все вывески на павильонах привести к единому виду
Детские сады в Бишкеке могут заработать с 1 февраля
Повышение стоимости проезда в маршрутках в Бишкеке может привести к митингам
Не получится. Мэрия ответила на требования водителей маршруток повысить тариф
Детсад, кризисный центр или школа? Что будет в бывшем центре для беспризорников
Стихийная торговля в центре Бишкека. Мэрия все еще пытается навести порядок
Бишкекчанам, оставшимся без отопления, отремонтируют систему
Маленьких бишкекчан пригласили на мастер-классы к именитым спортсменам
В 2020 году в Бишкеке правила благоустройства нарушили на 11,7 миллиона сомов
Популярные новости
На&nbsp;площади Ала-Тоо собралось около 500&nbsp;человек. Ждут Садыра Жапарова На площади Ала-Тоо собралось около 500 человек. Ждут Садыра Жапарова
Стоит&nbsp;ли наказывать певцов Курала Чокоева и&nbsp;Кайрата Примбердиева? Опрос Стоит ли наказывать певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева? Опрос
Новый дом и&nbsp;работа. Как изменилась жизнь молодой мамы, просившей милостыню Новый дом и работа. Как изменилась жизнь молодой мамы, просившей милостыню
VIP-квартиры, коттеджи и&nbsp;машины. Еще у&nbsp;одной судьи нашли неучтенные богатства VIP-квартиры, коттеджи и машины. Еще у одной судьи нашли неучтенные богатства
Бизнес
Со&nbsp;снижением курса доллара снизился тариф на&nbsp;природный газ Со снижением курса доллара снизился тариф на природный газ
Умный робот-пылесос для сухой и&nbsp;влажной уборки дома. Теперь в&nbsp;O!Store Умный робот-пылесос для сухой и влажной уборки дома. Теперь в O!Store
Платите за&nbsp;электроэнергию без комиссии в&nbsp;центрах продаж MegaCom Платите за электроэнергию без комиссии в центрах продаж MegaCom
Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
15 января, пятница
10:21
В жилом массиве «Ак-Орго» столицы может появиться парк В жилом массиве «Ак-Орго» столицы может появиться парк
10:16
В Чуйской области у иностранцев украли $40 тысяч
10:12
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 января
10:00
Учить не значит научить. Как офлайн-обучение сказалось на образовании детей
09:50
COVID-19. В ВОЗ назвали условие для достижения коллективного иммунитета