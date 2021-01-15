В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, по одному летальному случаю зарегистрировано в Бишкеке, Ошской и Чуйской областях.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 381 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.