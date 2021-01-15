В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 833 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 1 тысяча 21 пациент, в больницах — 812.

В том числе 48 человек — в крайне тяжелом состоянии, 230 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (526 человек, или 64,7 процента) оценивают как средней тяжести. Только 8 человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 152 человека. В Бишкеке выписаны 78 человек, в Оше — 2, Чуйской области — 34, Ошской — 8, Таласской — 1, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 14, Джалал-Абадской — 13, Баткенской — 1.

С начала марта выздоровели 78 тысяч 715 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.