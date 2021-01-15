COVID-19. В ВОЗ назвали условие для достижения коллективного иммунитета

Для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 нужно привить 70 процентов населения планеты. Об этом на брифинге заявил директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
По его словам, 2021 год будет еще одним годом пандемии коронавируса, но ситуацию будет легче контролировать, потому что она стала более предсказуемой и управляемой. «Мы должны работать упорно, чтобы добиться равной вакцинации для всех стран», — сказал он.
Ханс Клюге добавил, что организация сохраняет позитивный настрой и рассчитывает, что все больше вакцин будут получать разрешения на их использование в чрезвычайных ситуациях.
В то же время, по его словам, необходимо странам поддерживать существующие противовирусные меры.