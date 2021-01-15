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Общество

COVID-19. В ВОЗ назвали условие для достижения коллективного иммунитета

Для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 нужно привить 70 процентов населения планеты. Об этом на брифинге заявил директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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По его словам, 2021 год будет еще одним годом пандемии коронавируса, но ситуацию будет легче контролировать, потому что она стала более предсказуемой и управляемой. «Мы должны работать упорно, чтобы добиться равной вакцинации для всех стран», — сказал он.

Ханс Клюге добавил, что организация сохраняет позитивный настрой и рассчитывает, что все больше вакцин будут получать разрешения на их использование в чрезвычайных ситуациях.

В то же время, по его словам, необходимо странам поддерживать существующие противовирусные меры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180026/
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