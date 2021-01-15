Милиционеры рассказали школьникам об опасности железнодорожных путей

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних ОВД Чуйского района прочитали лекции школьникам об опасности, которая может подстерегать их на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«Детям рассказали о правилах нахождения вблизи железной дороги. Объяснили, что железная дорога — не место для игр, а зона повышенной опасности. Всего в школах района были проведены 17 встреч», — сообщили в милиции.

Был проведен и профилактический рейд, в ходе которого детей вблизи железной дороги не выявили, но обнаружили взрослых нарушителей правил безопасности. С ними также провели разъяснительные беседы.