В Бишкеке 17 января солнечно. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День увеличился до 9 часов 25 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-13.00 — отрезки улиц Медерова, Гастелло;

13.00-17.00 — район «Космоса» (улицы Токтоналиева, Медерова, Джаманбаева).

У кого намечается той

Бисолт Дециев

Родился 17 января 1964 года в Казахстане. С 1997-го выступал за сборную команду Кыргызстана. Борец классического стиля, участвовавший в составе команды КР на Олимпиаде 1998 года.

Замирбек Жумагулов

Родился 17 января 1972 года. Лучший футболист Кыргызстана 2002-го, один из лучших бомбардиров национальных чемпионатов за всю историю.

Памятные даты

Всемирный день религии

Фото open.kg. В культурном центре «Рух Ордо» находятся пять часовен, каждая из которых представляет одну из мировых конфессий как символ того, что Бог един для всех

Ежегодно в третье воскресенье января по инициативе ООН в мире отмечается Всемирный день религии.

Свою историю праздник ведет с 1950 года, когда национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия — это прежде всего сила для объединения мира, а не раздора.

Главная идея, лежащая в основе сегодняшнего праздника, который в настоящее время получил широкое распространение в мире, — «Религия должна служить причиной для единения», что дает хороший повод еще раз обратить внимание на роль религии в современном мире.

Всемирный день снега

Фото 24.kg

Начиная с зимы 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается новый праздник — Всемирный день снега. Другое его название — Международный день зимних видов спорта.

Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни.

По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.

День детских изобретений

Датой выбран день рождения одного из выдающихся американцев Бенджамина Франклина, который свое первое изобретение — пару ласт для плавания, которые надевались на руки, изобрел в 12 лет.

Батут, водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке, шрифт Брайля, перчатки без пальцев, бумажный пакет с квадратным дном, калькулятор — все это принесли в нашу жизнь гениальные умы юных изобретателей.

Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Все детские изобретения, несомненно, делают нашу жизнь удобнее и интереснее. И сегодня именно тот день, в который нужно порадоваться изобретательности юных гениев, оценить значимость их многочисленных изобретений и поощрить разносторонние детские таланты.

Люди, которые меняли мир

Родился тюрколог Василий Радлов

Фото из интернета. Василий Радлов

Родился 17 (5) января 1837 года в Берлине. Российский востоковед-тюрколог, этнограф, один из пионеров сравнительно-исторического изучения тюркских языков и народов.

С 1858-го и до конца жизни жил и творил в России. В 1861-1862 и 1868-1869 годах путешествовал по Северному Кыргызстану и Юго-Восточному Казахстану. Его труды «Образцы народной литературы тюркских племен», «Из Сибири», «Опыт словаря тюркских наречий» и другие охватывают, кроме тюркологических материалов, и богатые кыргызоведческие сведения.

Василий Радлов зафиксировал и издал отрывки эпоса «Манас» и другие фольклорные памятники тюрков.

Внес огромную лепту в восстановление исторической памяти о доисламской письменной культуре кыргызов и их исторических соседях.

Автор около 150 научных трудов.

Умер 12 мая 1918-го.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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