00:40
USD 84.48
EUR 102.48
RUB 1.15
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 17 января солнечно. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День увеличился до 9 часов 25 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-13.00 — отрезки улиц Медерова, Гастелло;
  • 13.00-17.00 — район «Космоса» (улицы Токтоналиева, Медерова, Джаманбаева).

У кого намечается той

Бисолт Дециев

Родился 17 января 1964 года в Казахстане. С 1997-го выступал за сборную команду Кыргызстана. Борец классического стиля, участвовавший в составе команды КР на Олимпиаде 1998 года.

Замирбек Жумагулов

Родился 17 января 1972 года. Лучший футболист Кыргызстана 2002-го, один из лучших бомбардиров национальных чемпионатов за всю историю.

Памятные даты

Всемирный день религии

open.kg
Фото open.kg. В культурном центре «Рух Ордо» находятся пять часовен, каждая из которых представляет одну из мировых конфессий как символ того, что Бог един для всех

Ежегодно в третье воскресенье января по инициативе ООН в мире отмечается Всемирный день религии.

Свою историю праздник ведет с 1950 года, когда национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия — это прежде всего сила для объединения мира, а не раздора.

Главная идея, лежащая в основе сегодняшнего праздника, который в настоящее время получил широкое распространение в мире,  — «Религия должна служить причиной для единения», что дает хороший повод еще раз обратить внимание на роль религии в современном мире.

Всемирный день снега

24.kg
Фото 24.kg

Начиная с зимы 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается новый праздник — Всемирный день снега. Другое его название — Международный день зимних видов спорта.

Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни.

По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.

День детских изобретений

Датой выбран день рождения одного из выдающихся американцев Бенджамина Франклина, который свое первое изобретение — пару ласт для плавания, которые надевались на руки, изобрел в 12 лет.

Батут, водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке, шрифт Брайля, перчатки без пальцев, бумажный пакет с квадратным дном, калькулятор — все это принесли в нашу жизнь гениальные умы юных изобретателей.

Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Все детские изобретения, несомненно, делают нашу жизнь удобнее и интереснее. И сегодня именно тот день, в который нужно порадоваться изобретательности юных гениев, оценить значимость их многочисленных изобретений и поощрить разносторонние детские таланты.

Люди, которые меняли мир

Родился тюрколог Василий Радлов

из интернета
Фото из интернета. Василий Радлов

Родился 17 (5) января 1837 года в Берлине. Российский востоковед-тюрколог, этнограф, один из пионеров сравнительно-исторического изучения тюркских языков и народов.

С 1858-го и до конца жизни жил и творил в России. В 1861-1862 и 1868-1869 годах путешествовал по Северному Кыргызстану и Юго-Восточному Казахстану. Его труды «Образцы народной литературы тюркских племен», «Из Сибири», «Опыт словаря тюркских наречий» и другие охватывают, кроме тюркологических материалов, и богатые кыргызоведческие сведения.

Василий Радлов зафиксировал и издал отрывки эпоса «Манас» и другие фольклорные памятники тюрков.

Внес огромную лепту в восстановление исторической памяти о доисламской письменной культуре кыргызов и их исторических соседях.

Автор около 150 научных трудов.

Умер 12 мая 1918-го.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180010/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Стоит&nbsp;ли наказывать певцов Курала Чокоева и&nbsp;Кайрата Примбердиева? Опрос Стоит ли наказывать певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева? Опрос
$100&nbsp;с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к&nbsp;началу офлайн-обучения $100 с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к началу офлайн-обучения
Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию
Смерть ребенка на&nbsp;базе &laquo;Каракол&raquo;. Мать мальчика написала прощальное письмо сыну Смерть ребенка на базе «Каракол». Мать мальчика написала прощальное письмо сыну
Бизнес
&laquo;Мой Beeline&raquo;&nbsp;&mdash; приложение &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Play Market! «Мой Beeline» — приложение № 1 в Play Market!
MegaCom расширяет охват сети&nbsp;4G MegaCom расширяет охват сети 4G
Как с&nbsp;мобильным приложением &laquo;Керемет Банка&raquo; накрыть шикарный стол в&nbsp;течение часа Как с мобильным приложением «Керемет Банка» накрыть шикарный стол в течение часа
Со&nbsp;снижением курса доллара снизился тариф на&nbsp;природный газ Со снижением курса доллара снизился тариф на природный газ
17 января, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 января, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 января: снега не будет
20:32
WhatsApp перенес обновление пользовательского соглашения
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень вырос в большинстве районов
19:50
Кылычбеку Саркарбаеву изменили меру пресечения
19:47
Родители против перевода школы № 30 в бывший центр для беспризорников