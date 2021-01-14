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Общество

В Бишкеке обезврежена банда грабителей, совершивших налет на квартиру

В Бишкеке обезврежена преступная группа, совершавшая разбойные нападения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Жертвами разбойников 1 января стали проживающие в одной из квартир Бишкека девушки. Злоумышленники ворвались к ним, избили и под угрозой физической расправы стали требовать деньги. Забрав два телефона и связав своих жертв, они решили снять средства с банковской карты одной из них. Угрожая ножом, девушку заставили назвать ПИН-код», — рассказали в министерстве.

Пока один из нападавших ходил в ближайший банкомат снимать деньги, второй удерживал девушек. Сняв деньги с карты, злоумышленники ушли, оставив потерпевших связанными. Спустя время девушкам все же удалось освободиться и вызвать милицию. Общий ущерб они оценили в 93 тысячи сомов.

«5 января в Бишкеке в районе автовокзала оперативники СКМ МВД совместно с бойцами ОСО (СОБР) ГУВД Бишкека задержали участников банды грабителей. Были задержаны двое уроженцев Нарынской области, одному из которых 32 года, второму — 25 лет. Решением суда оба взяты под стражу сроком на два месяца», — уточнили в МВД.

Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники милиции ведут поиски возможных соучастников нападения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180001/
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