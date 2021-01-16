В Бишкеке 16 января солнечно. Температура воздуха ожидается +14 градусов. День увеличился до 9 часов 23 минут.
Отключение газа, света, воды
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9.00-17.00 — вдоль БЧК (от улицы Буденного до улицы Осмонкула).
У кого намечается той
Нургазы Айдаров
Родился 16 января 1966 года в селе Гульча Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша.
Памятные даты
Крушение «Боинга-747» в поселке Дачи Су
16 января 2017 года потерпел крушение транспортно-грузовой «Боинг-747», который совершал рейс из Гонконга в Стамбул, погибли 35 граждан Кыргызстана и 4 члена экипажа — граждане Турции, разрушено несколько десятков домов.
Турецкая сторона выплатила компенсации пострадавшим и семьям погибших.
13 января 2018-го на месте крушения открыли памятник.
Всемирный день The Beatles
Отмечается с 2001 года решением ЮНЕСКО. 16 января 1957-го в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился Ринго Старр.
Всемирное признание группа получила в 1963 году после выпуска сингла Please Please Me. С этого момента на планете началось сумасшествие, получившее говорящее название «битломания».
16 января 1964-го журнал Cashbox присвоил песне I Want To Hold Your Hand первое место в американском хит-параде после того, как этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.
The Beatles занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Бексултан Жакиев
Родился 16 января 1936-го в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, народный писатель Кыргызстана, драматург, кинодраматург, профессор.
В 1959-м его первая многоактная пьеса «Судьба отца» получила премию на республиканском конкурсе.
Известен как кинодраматург. Автор рассказов и повестей.
Перевел на кыргызский язык пьесы Самуила Алешина «Палата», Бертольта Брехта «Мамаша Кураж и ее дети» и другие.
Бексултан Жакиев — хорошо знающий специфику кино писатель. Отредактировал десятки сценариев документальных и художественных фильмов. Автор сценариев фильмов «Мурас» («Наследие», 1969) Толомуша Океева и «Сказ об искусстве» (1974) Геннадия Базарова.
Умер Герой Советского Союза Павел Свечников
Родился 9 января 1925 года в селе Кызыл-Туу. Сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943-го за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, гвардии сержант Павел Свечников удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» он получить не успел, так как 16 января 1944 года умер от полученных в боях ранений.
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на музыкальную комедию «Аста секин: колукту!» («Осторожно: невеста!»).
Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
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