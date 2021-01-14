15 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Лермонтова, Хивинской, Акылбекова, Репина, Южной магистрали, жилмассив «Арча-Бешик» (улица Абаданова);

9.00-17.00 — улицы Жайыла Баатыра, Бердибаева;

9.30-14.00 — отрезки улиц Юдахина, 7-я линия, Гагарина, Бронированной, Орджоникидзе, Ремесленной;

9.30-11.00 — отрезки улиц Кызыл-Аскерской, Лазо, Скандинавской, Ленской, Фучика;

11.00-17.00 — отрезки улиц Токтогула, Турусбекова, Калинина, госрезиденция президента КР;

11.00-14.30 — жилмассив «Жениш»;

15.00-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Азаттык, Республиканская).

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Кыял, Майрам, Карагул, Акмат, Мадиева, Конур, Осмон, Эгимбаева, Матыева, Курманалиева, Кумушалиева, Куюкова, Куланова, Алапаева, Кольбаева, Тулеева, Кийизбаева, жилмассив «Торт-Куль»), Беш-Кунгей (улица Проектируемая), Кок-Жар (новостройка «Салкын-Тор», улицы Уметалиева, Маликова, Чон-Багыш, Карагул, Акмат), Кара-Жыгач (улицы Мира, Жаштык, Матросова, Некрасова, Людмилы, Фрунзе, переулок Веселый), Бек-Тоо (улицы Именбаев, Эралы, Новая), Карла Маркса (улица Шопокова), Мыкан (улица Линейная), Ленинское (район ПМК-3, улицы Прохладная, Набережная, Коммунарская, Сельповская, Восточная, переулок Зеленый), Пригородное (улицы Дорожная, Широкая, Серегина, 8 Марта, Марата, Береговая), Лесхоз, Торт-Куль (улицы Куланова, Мадиева, Тулеева), Кой-Таш (улицы Мурзалиева, Аблесова, Сегизбаева), Лебединовка («Городок энергетиков», 4, 13, улица Зеленая, 7, 7а, проспект Ленина, 1), дачи «Достук», жилмассивы «МТФ-2», «Тендик»; Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Западная, Некрасова, Новая, Новоалаарчинская, Первомайская), села Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Набережная, Бекбалаева, Дунганская, Веселая, Дачи, Бозжигит, переулок Свободы), Первое Мая (улицы Калык, Джаштык, Малабек, Сырдыбай), Дон-Алыш (улица Доналыш), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира), Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», улицы Проектируемая, 1-50, 180-283), Чон-Джар (улица Термечикова), Кунтуу (улицы Аширбек, Момунжанова, Новая, Джамгерчинова, Исмаила, Молдосан, Проектируемая, Иманалиева, Сейдесенбаева), Джанги-Джер (улицы Жданова, Правды, Школьная), Ак-Жол (улицы Токтогула, Джамбула, тупик Абдыкайым), поселок Восточный (улицы Акушинская, Манас); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Подгорная, Холтурина, Кутузова), Александровка (улица Западная), Беловодское (улица Ленина, 69, 71, переулок Строительный), Кыз-Моло (улицы Школьная, Дружбы, Степная); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Сосновка (улица Набережная), Федоровка, новостройки, город Кара-Балта (улицы Бейшеналиевой, 15-33, Джамбула, Свердлова, Толстого, Железнодорожная); Кантский РЭС 9.00-17.00 — Кант (улицы Восточная, Кутузова, Почтовая, Мичурина, Шмелева, Меркулова, Гастелло, Куренкеева, Гризодубова, Комсомольская, Шолохова, Маркса, Гагарина), село Новопокровка (улица Фрунзе); Чуйский РЭС 9.00-16.00 — село Кош-Коргон (район МТФ). 3 Баткенская область Баткенская область 8.30-17.00 — Кызыл-Кия (улицы Джал, Карла Маркса, Комсомольская, Масалиева, Нооруз, Новая, Пролетарская, Советская, Хрипченко, Солнышко, Шопокова, Юбилейная, Маяковского, Кулатова, Кувасай, Привокзальная, Спортивная).

4 Ошская область