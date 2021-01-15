В Бишкеке 15 января солнечно. Температура воздуха ожидается +6 градусов. День увеличился до 9 часов 22 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — отрезки улиц Лермонтова, Хивинской, Акылбекова, Репина, Южной магистрали, жилмассив «Арча-Бешик» (улица Абаданова);

9.00-17.00 — улицы Жайыла Баатыра, Бердибаева;

9.30-14.00 — отрезки улиц Юдахина, 7-я линия, Гагарина, Бронированной, Орджоникидзе, Ремесленной;

9.30-11.00 — отрезки улиц Кызыл-Аскерская, Сергея Лазо, Скандинавской, Ленской, Фучика;

11.00-17.00 — отрезки улиц Токтогула, Турусбекова, Калинина, госрезиденция президента КР;

11.00-14.30 — жилмассив «Жениш»;

15.00-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Азаттык, Республиканская).

У кого намечается той

Абдыжапар Бекматов

Родился 15 января 1961 года в Ошской области. Заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана.

Памятные даты

День рождения Википедии

Википедия (Wikipedia) — универсальная энциклопедия, свободно распространяемая во Всемирной сети Интернет. Статьи энциклопедии создаются на многих языках мира коллективным трудом добровольных авторов. Создана 15 января 2001 года.

По объему сведений и тематическому охвату Википедия считается самой полной энциклопедией из когда-либо создававшихся в истории человечества.

Энциклопедия набирает популярность у пользователей Сети, входя в десятку самых посещаемых интернет-ресурсов мира.

Раздел Википедии на кыргызском языке открылся 3 июня 2002 года. По состоянию на 14 января 2021 года он содержит 80 тысяч 723 статьи.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Тологон Касымбеков

Фото из интернета. Тологон Касымбеков

Родился 15 января 1931 года в селе Ак-Джол. Кыргызский советский писатель, Герой Кыргызской Республики.

В 1952-м дебютировал с повестью «Маленький табунщик». Его повесть «Хочу быть человеком» издана в 1965 году на русском языке. Наиболее значимым произведением писателя считается исторический роман «Сломанный меч» (1971). Среди других произведений — романы «Келкел», «Чапкын», «Баскын» («Нашествие»), «Кыргын» («Истребление»), которые рассказывают об истории Кыргызстана начиная с середины XIX до начала XX века.

В 1990–1994 годах избирался народным депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, являлся руководителем международной комиссии по языку, культуре и образованию, а также председателем Союза писателей Кыргызстана.

Умер 16 июня 2011 года.

Родился оператор Нуртай Борбиев

Фото www.kino-teatr.ru. Нуртай Борбиев в фильме «Материнское поле»

Родился 15 января 1937 года в селе Кызыл-Аскер. Оператор, актер, режиссер, заслуженный работник культуры Киргизской ССР, народный артист Киргизии.

Снялся в лентах «Материнское поле», «Улица», «И увидел во сне» (Казахстан).

С 1959-го — ассистент оператора студии «Кыргызфильм», с 1962 года снимает самостоятельно сюжеты киножурнала «Советская Киргизия», документальные ленты «В снегах Алая» (1964), «Манасчи» (1965), «Мыс Гнедого скакуна» (1966), «Сад» (1967), «Мурас» (1969) и другие.

Он лауреат Берлинского международного кинофестиваля за высочайшие художественные достоинства фильма «Потомок белого барса», в мае 2016 года удостоился статуэтки «Ак-Илбирс» за выдающийся вклад в развитие кыргызского кино.

Фото 24.kg. Плита с отпечатком ладони Нуртая Борбиева в Бишкеке

В ноябре 2017-го на кыргызской Аллее славы установили плиты с отпечатками ладоней известных деятелей кинематографа, среди которых и Нуртай Борбиев.

Родился профессор Абдылдажан Акматалиев

Родился 15 января 1956 года в Нарыне. Известный кыргызский ученый, литературовед, доктор филологических наук.

Специалист в области филологии, вопросов литературы и писательского мастерства.

С 2013-го вице-президент Национальной академии наук Кыргызской Республики, бывший директор Национального центра манасоведения и художественной культуры НАН КР.

Исследователь кыргызского фольклора, эпоса «Манас» и творчества Чингиза Айтматова.

Опубликовано более 250 научных работ, в том числе 20 монографий.

Под его руководством защищены восемь кандидатских диссертаций.

Умер режиссер Бекеш Абдылдаев

Фото из интернета. Бекеш Абдылдаев

Родился 1 января 1933 года в селе Тегирменти. Народный артист КР, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

Творческую деятельность начал актером в Пржевальском областном драмтеатре. На киностудию пришел в 1959-м ассистентом режиссера художественных фильмов.

С 1962 по 1968 год как режиссер дубли­ровал на кыргызский язык 31 фильм. Дебютной лентой Бекеша Абдылдаева стал художественный фильм «Самая послушная», снятый в 1965-м.

Призвание нашел в документальном кино. Снял более 50 киножурналов и киноочерков, короткометражных и полнометражных хроникально-документальных фильмов, среди которых «Размышление», «Сад», «Проспект», «Нарынские звезды», «Почта», «Дочь земли», «Дар», «Форум коммунистов Киргизии», «Признание» (1979).

Умер 15 января 2013 года.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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