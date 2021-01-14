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Общество
Сюжет: COVID-19

В детских садах Бишкека первыми возобновят работу подготовительные группы

В муниципальные детские сады в Бишкеке в первую очередь вернутся воспитанники подготовительных групп. Об этом 24.kg сообщили в управлении образования столичной мэрии.

Уточняется, что дошкольные организации готовятся к запуску в традиционном режиме с 1 февраля.

«Принято решение, что сначала пойдут дети из подготовительных групп. Будем проводить мониторинг, Если заболеваемость будет стабильной, то потом запустим и другие группы», — отметили в управлении.

Отмечается, что утром при приеме ребенка в группу у него будут измерять температуру, а воспитатели — вести дневники здоровья.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179969/
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