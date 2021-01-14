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Общество

В Бишкеке завтра демонтируют главную елку страны

В Бишкеке начнется демонтаж главной елки страны. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь муниципального предприятия «Тазалык» Жибек Каракеева.

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По ее словам, после демонтажа конструкция и украшения будут храниться на базе муниципального предприятия.

Напомним, елку на центральной площади Ала-Тоо зажгли 10 декабря.

В этом году мэрия использовала старые украшения, большая часть изготовлена в прошлом году в собственном цехе. Каркас новогодней красавицы уже используют четвертый год подряд.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179966/
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