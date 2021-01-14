Скандал со звездами. Артисты намерены отказаться от наград в поддержку певцов

Накануне Министерство культуры лишило певца Курала Чокоева нагрудного знака «Отличник культуры». Причиной стала скандальная авторская программа артиста. Минкульт также направил в аппарат президента предложение о рассмотрении лишения звания «Заслуженный артист КР» Кайрата Примбердиева.

Кыргызстанцы, в том числе популярные певцы, танцоры и шоумены, встали на защиту исполнителей, объясняя это тем, что свободу слова никто не отменял.

Ведущий Эркин Рыскулбеков отреагировал первым. Он написал в своем микроблоге Twitter: если министерство лишит певцов званий, то он добровольно сдаст все свои награды министру в руки.

Свобода — высшая ценность нации! Эркин Рыскулбеков

Фото — скриншот из Twitter. Популярные личности встали на защиту Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева

Кайрат и Курал — таланты, каких мало в нашей стране, и боюсь, что такие люди будут покидать нашу страну из-за подобных ситуаций. Атай Омурзаков

Известный в Кыргызстане танцор Атай Омурзаков также отреагировал на скандал. Он заявил, что готов отдать свою награду «Даңк». «Какой толк от этих наград?» — справедливо задается вопросом артист.

«Я шоу не смотрел и не поддерживаю. Авторы сами понимают, что да как, извинились и закрыли проект. За одну оплошность говорить такие низкие слова способны только те, кто не умеет ценить ничего», — написал на своей странице в Instagram он.

Многие артисты поддержали Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева и призвали кыргызстанцев простить ошибку. Один из них — Мирбек Атабеков. Он на своей странице в Instagram записал видео, где отметил, что ошибиться может каждый.

«Кайрат, Курал, не переживайте. Мы с вами. Мы любим вас. Кыргызстанцы — справедливый народ. Все будет хорошо», — сказал он.

Выразила солидарность с артистами, оказавшимися в центре скандала, и телеведущая Ассоль Молдокматова. Она осудила шоу Курала Чокоева, но при этом заметила, что лишать званий — решение преждевременное.

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«Министерство культуры принялось цензурировать? А не превратится ли вновь в карательную систему? Должна быть внутренняя цензура у каждого. Собирать комиссии, которые превратятся в «инквизиторов искусства» гораздо проще. Считаю «лишать званий» поспешно! Ошиблись ребята, но Кайрат Примбердиев столько сил вложил для завоевания музыкального Олимпа на федеральном телеканале и на территории СНГ», — написала Ассоль Молдокматова.

Причиной гонений в отношении артистов стала скандальная авторская программа Курала Чокоева. Проект «В пи#ду звезду» появился неделю назад на YouTube-канале певца. Он вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Многие комментаторы раскритиковали программу за нецензурную брань и пошлые шутки.

Проект, напомним, представлял собой шоу, в котором несколько юмористов приглашали гостей и шутили над ними. Гостями одного из последних выпусков стали Кайрат Примбердиев и Кайрат Кыргыз.

После выхода шоу министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков обрушился с критикой в адрес артистов. Певец Курал Чокоев извинился перед кыргызстанцами за свой проект и удалил все его выпуски.