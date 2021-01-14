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Общество

В случае распространения нового штамма COVID-19 школы вернутся к онлайн-обучению

Министр образования и науки Алмаз Бейшеналиев ответил, почему школы в Бишкеке открываются, несмотря на угрозу распространения нового штамма COVID-19. Чиновник написал об этом в комментариях под постом в соцсети Facebook.

По его словам, решение принято после изучения работы 1 тысячи 915 школ, которые возобновили традиционное обучение во второй четверти.

«Если мы будем сидеть и ждать нового штамма вируса, качество образования снизится, а здоровье наших детей может ухудшиться по другим причинам. В тех школах, где начали обучать в традиционном режиме, состояние детей стабильное. Наша позиция — открыть школы. Если появится угроза распространения какого-нибудь нового вида вируса, то оперативно переведем школы в онлайн-формат», — заявил Алмаз Бейшеналиев.

Отметим, ученики четырех параллелей школ столицы вернутся к традиционной форме обучения с 18 января.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179932/
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