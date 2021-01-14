На Иссык-Куле усилены меры по обеспечению дорожной безопасности школьников

На Иссык-Куле за каждым инспектором дорожно-патрульной службы закрепили школу. Об этом сообщили в УВД области.

По его информации, с 12 января на территории Иссык-Кульской области возобновилась учеба во всех образовательных школах в реальном режиме. В связи с чем милиция усилила меры по обеспечению дорожной безопасности школьников.

«По утвержденному графику инспекторы несут дежурства на опасных участках и перекрестках дорог вблизи школ на постоянной основе. В их обязанности входит обеспечение безопасности дорожного движения во время утренней и послеобеденной смены учебы. Помимо этого, за каждым инспектором ДПС закреплены школы, где они будут проводить лекции с учениками по соблюдению правил дорожного движения», — сообщили в УВД области.