Ограничения, нападения, препятствия. Как еще мешали работать СМИ в 2020 году

В 2020 году журналисты в Кыргызстане подвергались притеснениям со стороны правоохранительных органов, были случаи угроз уголовного преследования за критические материалы, отмечают авторы ежегодного доклада международной правозащитной организации Human Rights Watch о состоянии прав человека в более чем 100 странах мира.

В отчете приводится множество случаев ограничения свободы выражения мнения, нападений на СМИ и ограничений в работе журналистов за прошлый год:

во время пандемии власти, злоупотребляя ограничительными мерами, введенными в связи с COVID-19, создавали препятствия в работе журналистов;

9 января нападению неустановленных лиц недалеко от своего офиса подвергся главный редактор Factcheck.kg Болот Темиров. Милиция возбудила дело и арестовала четверых подозреваемых;

в период октябрьской политической нестабильности некоторые журналисты подвергались физическому насилию, в том числе со стороны сотрудников милиции;

журналист «Настоящего времени» Айбол Кожомуратов выложил на своей странице в Twitter видео того, как спецназовец стреляет в него из оружия во время осуществления им видеосъемки протестов. Другие журналисты подвергались угрозам и преследованиям со стороны враждебно настроенных лиц как во время октябрьских протестов, так и позднее;

после совместной публикации в ноябре 2019-го доклада Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, местного информационного агентства Kloop и кыргызской службы «Радио Свобода» его ключевой фигурант экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов обратился в суд с исками о защите чести и достоинства к ряду СМИ и журналистов на десятки миллионов сомов;

в середине декабря суд Бишкека арестовал счета ответчиков, однако уже на следующий день решения были отменены под давлением общественности. В середине декабря представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил «глубокую озабоченность» в связи с этими исками.

Авторы доклада также особо отметили принятый парламентом Кыргызстана 25 июня туманный и избыточно широкий закон о манипулировании информацией, позволяющий властям без судебной санкции давать указания об удалении с интернет-платформ контента, который чиновники сочтут «ложным» или «недостоверным».