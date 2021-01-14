11:25
USD 83.82
EUR 102.19
RUB 1.14
Общество

Ограничения, нападения, препятствия. Как еще мешали работать СМИ в 2020 году

В 2020 году журналисты в Кыргызстане подвергались притеснениям со стороны правоохранительных органов, были случаи угроз уголовного преследования за критические материалы, отмечают авторы ежегодного доклада международной правозащитной организации Human Rights Watch о состоянии прав человека в более чем 100 странах мира.

В отчете приводится множество случаев ограничения свободы выражения мнения, нападений на СМИ и ограничений в работе журналистов за прошлый год:

  • во время пандемии власти, злоупотребляя ограничительными мерами, введенными в связи с COVID-19, создавали препятствия в работе журналистов;
  • 9 января нападению неустановленных лиц недалеко от своего офиса подвергся главный редактор Factcheck.kg Болот Темиров. Милиция возбудила дело и арестовала четверых подозреваемых;
  • в период октябрьской политической нестабильности некоторые журналисты подвергались физическому насилию, в том числе со стороны сотрудников милиции;
  • журналист «Настоящего времени» Айбол Кожомуратов выложил на своей странице в Twitter видео того, как спецназовец стреляет в него из оружия во время осуществления им видеосъемки протестов. Другие журналисты подвергались угрозам и преследованиям со стороны враждебно настроенных лиц как во время октябрьских протестов, так и позднее;
  • после совместной публикации в ноябре 2019-го доклада Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, местного информационного агентства Kloop и кыргызской службы «Радио Свобода» его ключевой фигурант экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов обратился в суд с исками о защите чести и достоинства к ряду СМИ и журналистов на десятки миллионов сомов;
  • в середине декабря суд Бишкека арестовал счета ответчиков, однако уже на следующий день решения были отменены под давлением общественности. В середине декабря представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил «глубокую озабоченность» в связи с этими исками.

Авторы доклада также особо отметили принятый парламентом Кыргызстана 25 июня туманный и избыточно широкий закон о манипулировании информацией, позволяющий властям без судебной санкции давать указания об удалении с интернет-платформ контента, который чиновники сочтут «ложным» или «недостоверным».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179915/
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
HRW: Безнаказанность семейного насилия остается нормой в Кыргызстане
HRW: Смерть Азимжана Аскарова — пятно на репутации правительства Кыргызстана
В 2020 году во всем мире убито 50 журналистов
В Китае журналистке дали четыре года колонии за репортажи из Ухани
Договор о свободе слова подписали 13 кандидатов в президенты из 18
Выборы президента. Кандидатов призвали подписать договор о свободе слова
Закон о манипулировании информацией. Комментарий пресс-службы президента
Медиасообщество требует не рассматривать закон о манипулировании информацией
Депутаты хотят протащить скандальный закон о манипулировании информацией
Медиаэксперты объяснили, какие статьи в действующей Конституции нельзя трогать
Популярные новости
На&nbsp;площади Ала-Тоо собралось около 500&nbsp;человек. Ждут Садыра Жапарова На площади Ала-Тоо собралось около 500 человек. Ждут Садыра Жапарова
Новый дом и&nbsp;работа. Как изменилась жизнь молодой мамы, просившей милостыню Новый дом и работа. Как изменилась жизнь молодой мамы, просившей милостыню
Айсулуу Тыныбекова призналась, что получала от&nbsp;Камчи Кольбаева автомобиль Айсулуу Тыныбекова призналась, что получала от Камчи Кольбаева автомобиль
VIP-квартиры, коттеджи и&nbsp;машины. Еще у&nbsp;одной судьи нашли неучтенные богатства VIP-квартиры, коттеджи и машины. Еще у одной судьи нашли неучтенные богатства
Бизнес
Умный робот-пылесос для сухой и&nbsp;влажной уборки дома. Теперь в&nbsp;O!Store Умный робот-пылесос для сухой и влажной уборки дома. Теперь в O!Store
Платите за&nbsp;электроэнергию без комиссии в&nbsp;центрах продаж MegaCom Платите за электроэнергию без комиссии в центрах продаж MegaCom
Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
14 января, четверг
11:08
Начальника медслужбы МВД, подозреваемого в получении взятки, отпустили домой Начальника медслужбы МВД, подозреваемого в получении вз...
11:03
Ослепший на один глаз солдат не намерен требовать возмещения морального вреда
11:02
Возобновление учебы в Бишкеке. Родителей просят купить мыло, дезсредства и ведра
10:45
В мире COVID-19 заразились свыше 92,3 миллиона, умерли более 1,9 миллиона
10:37
HRW: Безнаказанность семейного насилия остается нормой в Кыргызстане