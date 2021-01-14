В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 853 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 47 пациентов, в больницах — 806.

В том числе 41 человек — в крайне тяжелом состоянии, 238 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (515 человек, или 63,8 процента) оценивают как средней тяжести. Только 12 человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 205 человек. В Бишкеке выписаны 72 человека, в Оше — 5, Чуйской области — 53, Ошской — 15, Таласской — 4, Нарынской — 14, Иссык-Кульской — 26, Джалал-Абадской — 6, Баткенской — 10.

С начала марта выздоровели 78 тысяч 563 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.