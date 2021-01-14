В ВОЗ считают, что второй год пандемии может быть более тяжелым

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Об этом сообщает РБК.

«Мы вступаем во второй год, он может быть даже более тяжелым, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», — сказал он.

Майкл Райан отметил, что в Европе и Северной Америке с началом зимы специалисты наблюдали «идеальный сезонный шторм — холод, люди внутри помещений, усилившееся социальное смешение». По словам директора программы ВОЗ, все эти и другие факторы ускорили распространение коронавируса и его передачу от человека к человеку.

Ранее ВОЗ сообщила, что недельная заболеваемость COVID-19 показала рекордный прирост с начала пандемии — плюс 5 миллионов. В первую очередь показатели выросли в Северной и Южной Америке, сообщали в организации. Зафиксированные там случаи заражения составляют 51 процент от всех новых заболеваний и 45 процентов смертей от общего числа за неделю.