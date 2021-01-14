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Общество

Троллинг 80-го уровня. В Telegram появилась тема, копирующая WhatsApp

В популярном мессенджере Telegram появилась цветовая тема, полностью повторяющая классическую раскраску ее конкурента — WhatsApp. Новшество было опубликовано каналом Telegram Tips.

«Если вы хотите совершить путешествие по закоулкам своей памяти, наши дизайнеры создали это как дань уважения приложению, которое раньше было независимым», — подписали анонсированную тему ее разработчики.

Отметим, что 8 января WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, передавать свои личные данные рекламной системе Facebook. В частности, компания-владелец получит сведения о номере телефона, транзакциях и IP-адресах пользователей.

Это новшество привело к массовому отказу от использования приложения в пользу его аналогов с иной политикой конфиденциальности. Так, в первую неделю января Telegram превысил 500 миллионов активных пользователей в месяц. Только за последние несколько дней к мессенджеру присоединилось больше 25 миллионов новых пользователей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179899/
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