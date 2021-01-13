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Общество

В Таласе началось строительство школы на 150 ученических мест

В Таласе началось строительство школы на 150 ученических мест. Об этом сообщили в Госагентстве архитектуры, строительства и ЖКХ.

По его информации, работы ведутся в селе Покровка Манасского района. Школа рассчитана на 150 ученических мест, ее общая стоимость составляет почти $739 тысяч 314.

«Строительство новой школы имени Жайылган ведется за счет кредитных средств Саудовского фонда развития. На объекте делают кирпичную кладку и бетонируют монолитные колонны первого этажа. По проекту будут возведены учебный корпус, спортивный зал с галереей, актовый зал и столовая», — заявили в госагентстве.

Отмечается, что строительство планируется завершить в августе этого года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179886/
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