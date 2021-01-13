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Общество

Семьдесят лет назад в столице вышел на линию первый троллейбус

Семьдесят лет назад в столице вышел на линию первый троллейбус. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, именно в этот день в 1951 году запустили троллейбусный маршрут.

«Водитель Николай Тагильцев в первый раз сел за руль новенького троллейбуса МТБ-82Д и поехал по маршруту «Железнодорожный вокзал имени Фрунзе — улица Свердлова» (ныне кольцо возле Академии наук)», — отметили в муниципалитете.

Общая протяженность двух линий на момент запуска составляла 8,4 километра, их обслуживало четыре троллейбуса. Сегодня на балансе Бишкекского троллейбусного управления находятся 183 троллейбуса, которые ездят по 11 маршрутам. На предприятии трудятся более 670 человек, среди них более 100 проработали в БТУ более 25 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179877/
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