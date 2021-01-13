«Кыргызкомур»: Влажность кара-кечинского угля на смог не влияет

Влажность кара-кечинского угля составляет в среднем 22-23 процента и не влияет на образование смога в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе ГП «Кыргызкомур».

Ранее председатель общественного фонда «Зеленая энергетика» Анара Султангазиева заявила, что одной из причин смога является качество местного угля, который сжигают на ТЭЦ.

«Мы сжигаем на ТЭЦ кара-кечинский уголь с 20 процентами зольности и 50 процентами влаги. Смог дает как раз влага. По качеству он относится к низкому классу Б3», — сказала она.

Однако в ГП «Кыргызкомур» эти данные опровергают. По заключению лаборатории ТЭЦ столицы, влажность кара-кечинского угля составляет в среднем до 22-23 процентов, зольность — до 20 процентов.

«У нас есть протоколы испытаний на все партии угля, поставляемые с начала ОЗП 2020-2021 года на ТЭЦ Бишкека. Нам не ясно, на чем основана информация Анары Султангазиевой», — подчеркнули на предприятии.