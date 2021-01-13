В городе Ош примут меры по соблюдению лимита потребления электроэнергии

В Оше примут меры по соблюдению лимита потребления электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, в городе прошло заседание штаба по прохождению отопительного зимнего периода 2020-2021. Руководителям теплоснабжающих предприятий поручили проконтролировать увеличение запасов угля и мазута на случай понижения температуры в феврале-марте.

Также они должны будут выявить самые энергозатратные объекты, а для этого провести анализ категорий потребителей электроэнергии, в том числе трехфазных.

На основании этого на следующем заседании штаба примут решение по введению ограничений определенным видам потребителей для соблюдения установленного лимита потребления электроэнергии.