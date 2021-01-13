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Общество
Сюжет: COVID-19

Минздрав: Переболевшие COVID-19 могут повторно заразиться новым штаммом вируса

«Мы боимся, что кыргызстанцы, переболевшие COVID-19, заразятся новым штаммом коронавируса», — об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

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По его словам, Минздрав изучает, сколько человек в Кыргызстане переболели коронавирусом, проводит тесты на антитела (ИФА-тесты).

«Мы закончим эти мероприятия к концу месяца и отчитаемся в СМИ, сколько процентов кыргызстанцев уже переболели. Коронавирус будет существовать долгое время. Для того чтобы вести нормальный образ жизни, как до пандемии, мы должны вакцинироваться. Многие люди, в основном молодежь, которые ходят без масок, не соблюдают эпидемиологические правила, думают, раз переболели, то инфекция их больше не затронет. Однако, как показывает практика, во многих странах регистрируют повторные заражения осложненной формы», — рассказал Алымкадыр Бейшеналиев.

С марта в республике зарегистрировали 82 тысячи 587 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179847/
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