Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 января: днем без осадков

В Кыргызстане днем без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью −9, днем +5 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью −11, днем +5 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью −9, днем до +10 градусов.

В Нарынской области −20 ночью и −7 градусов днем. Ветер с порывами до 14-20 м/с.

В Иссык-Кульской области ночью −10, днем +4 градуса. Ветер с порывами до 14-20 м/с.

В Таласской области температура ночью −13, днем +10 градусов.