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Общество

Куда обращаться? В Бишкектеплоэнерго обновили номера горячей линии

В коммунальном предприятии «Бишкектеплоэнерго» обновили номера телефонов горячей линии. Об этом сообщила его пресс-служба.

Если у вас возникли проблемы с отоплением или горячей водой, вы можете круглосуточно звонить в диспетчерскую по номерам 0701777110 (WhatsApp), 0312212906.

Показания счетчиков (с 17-го по 24-е число ежемесячно) можно отправить на 0504828229 (WhatsApp) или позвонить на номер 0312492535.

Предприятием обслуживается западная часть города: микрорайоны «Джал», «Газгородок», «Военный городок» и жилгородок «Совмин», всех остальных теплом обеспечивает ОАО «Бишкектеплосеть» — дочерняя компания национального энергохолдинга.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179792/
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