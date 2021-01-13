В мире COVID-19 заразились свыше 91,5 миллиона, умерли более 1,9 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 681 тысячу 203. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 91 миллион 559 тысяч 238 человек. Больше всего зараженных в США (22 миллиона 835 тысяч 71), Индии (10 миллионов 479 тысяч 179), Бразилии (8 миллионов 195 тысяч 637), России (3 миллиона 412 тысяч 390), Великобритании (3 миллиона 173 тысячи 274), Франции (2 миллиона 864 тысячи 360), Турции (2 миллиона 346 тысяч 285), Италии (2 миллиона 303 тысячи 263), Испании (2 миллиона 137 тысяч 220), Германии (1 миллион 957 тысяч 898) и Колумбии (1 миллион 816 тысяч 82).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 50,5 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 360 тысяч 55.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 961 тысячи 130. За сутки показатель вырос на 16 тысяч 547 человек. В том числе в США скончались 380 тысяч 555, Бразилии — 204 тысячи 690, Индии — 151 тысяча 327, Мексике — 135 тысяч 682, Великобритании — 83 тысячи 342 и Италии — 79 тысяч 819.

В Кыргызстане зарегистрировали 82 тысячи 587 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 210 тысяч 852, Узбекистане — 77 тысяч 663, Таджикистане — 13 тысяч 308.