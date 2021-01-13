В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 923 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 113 пациентов, в больницах — 810.

В том числе 44 человека — в крайне тяжелом состоянии, 241 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (514 человек, или 63,4 процента) оценивают как средней тяжести. Только 11 человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 177 человек. В Бишкеке выписан 51 человек, Оше — 7, Чуйской области — 53, Ошской — 10, Таласской — 4, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 26, Джалал-Абадской — 8, Баткенской — 10.

С начала марта выздоровели 78 тысяч 358 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.