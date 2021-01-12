ЮНИСЕФ: Несмотря на пандемию, нужно всеми силами избежать закрытия школ

Если и в наступившем году школы будут закрываться из-за пандемии COVID-19, десятки миллионов детей не получат образования и лишатся поддержки, а это будет иметь негативные последствия для нескольких поколений. Об этом предупредила исполнительный директор Детского фонда (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор, сообщают «Новости ООН».

Она напомнила, что на пике пандемии во время карантина в школу не ходили 90 процентов учащихся, причем треть школьников не имела возможности учиться дистанционно.

Читайте по теме Дистанционное обучение. Как дети теряют навык общаться со сверстниками

Не посещая учебное заведение, дети не только не получают элементарных навыков чтения, счета и письма, под угрозой оказываются их развитие, здоровье и безопасность.

«Лишившись школьных обедов, многие дети не получают необходимого питания, а то и голодают. Лишившись ежедневного общения со сверстниками и ведя менее подвижный образ жизни, дети теряют спортивную форму и испытывают эмоциональный стресс. Лишившись безопасности, которую зачастую обеспечивает школа, они становятся жертвами насилия, их принуждают к труду, а девочек выдают замуж», — отметила Генриетта Фор.

Она подчеркнула, что закрытие учебных заведений должно быть крайней мерой. К тому же, по имеющимся данным, школы не играют серьезной роли в распространении коронавируса.

По мнению исполнительного директора ЮНИСЕФ, главным фактором при принятии решений, касающихся работы учебных заведений, должна стать оценка уровня передачи инфекции в конкретной местности или районе.

Читайте по теме ЮНИСЕФ призывает правительства открывать школы, но с мерами предосторожности

«Там, где уровень заражения высок, где система здравоохранения испытывает непосильную нагрузку и где без закрытия школ не обойтись, необходимо принять защитные меры. Дети, которым угрожает насилие, те, кто не может обойтись без школьных обедов или чьи родители относятся к категории работников жизненно важных отраслей, должны иметь возможность обучаться в классе», — добавила она.

«Если детей ждет еще один год, когда школы будут закрываться, последствия этого будет испытывать не одно поколение», — заключила Генриетта Фор.