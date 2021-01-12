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Общество
Сюжет: COVID-19

ЮНИСЕФ: Несмотря на пандемию, нужно всеми силами избежать закрытия школ

Если и в наступившем году школы будут закрываться из-за пандемии COVID-19, десятки миллионов детей не получат образования и лишатся поддержки, а это будет иметь негативные последствия для нескольких поколений. Об этом предупредила исполнительный директор Детского фонда (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор, сообщают «Новости ООН».

Она напомнила, что на пике пандемии во время карантина в школу не ходили 90 процентов учащихся, причем треть школьников не имела возможности учиться дистанционно.

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Не посещая учебное заведение, дети не только не получают элементарных навыков чтения, счета и письма, под угрозой оказываются их развитие, здоровье и безопасность.

«Лишившись школьных обедов, многие дети не получают необходимого питания, а то и голодают. Лишившись ежедневного общения со сверстниками и ведя менее подвижный образ жизни, дети теряют спортивную форму и испытывают эмоциональный стресс. Лишившись безопасности, которую зачастую обеспечивает школа, они становятся жертвами насилия, их принуждают к труду, а девочек выдают замуж», — отметила Генриетта Фор.

Она подчеркнула, что закрытие учебных заведений должно быть крайней мерой. К тому же, по имеющимся данным, школы не играют серьезной роли в распространении коронавируса.

По мнению исполнительного директора ЮНИСЕФ, главным фактором при принятии решений, касающихся работы учебных заведений, должна стать оценка уровня передачи инфекции в конкретной местности или районе.

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«Там, где уровень заражения высок, где система здравоохранения испытывает непосильную нагрузку и где без закрытия школ не обойтись, необходимо принять защитные меры. Дети, которым угрожает насилие, те, кто не может обойтись без школьных обедов или чьи родители относятся к категории работников жизненно важных отраслей, должны иметь возможность обучаться в классе», — добавила она.

«Если детей ждет еще один год, когда школы будут закрываться, последствия этого будет испытывать не одно поколение», — заключила Генриетта Фор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179734/
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