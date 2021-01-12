На Иссык-Куле журналистка областного телеканала покончила с собой

На Иссык-Куле журналистка областного телеканала повесилась у себя дома. У нее осталось трое детей. Об этом 24.kg рассказал ее коллега Жаныбек Кожоев.

По его словам, корреспондент местного телеканала покончила жизнь самоубийством 11 января. Сегодня прошли похороны.

«Ее смерть стала неожиданностью и для нас, коллег, и для ее семьи. Пока неизвестно, что стало причиной трагедии. Она была неконфликтной. У нее осталось трое детей», — рассказал Жаныбек Кожоев.

Как уточнили 24.kg в УВД Иссык-Кульской области, в ночь с 11 на 12 января, примерно в 00.00, со станции скорой помощи поступило сообщение о том, что в сарае жилого дома повесилась жительница Каракола 1991 года рождения.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП.

«При внешнем осмотре каких-либо криминальных следов на теле обнаружено не было. При установлении личности погибшей оказалась корреспондентка Иссык-Кульского областного телевидения. В данном доме она жила с мужем и его семьей», — заключили в УВД.