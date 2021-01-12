Цифра дня. 507 миллионов сомов получили больницы за экстренную помощь населению

За оказанную экстренную медицинскую помощь населению организациям здравоохранения в 2020 году выплачено 507 миллионов сомов. Об этом сообщили в Фонде обязательного медицинского страхования.

ФОМС перечислил средства 682 бригадам скорой медицинской помощи. В том числе 99 линейным и 64 специализированным бригадам Станции скорой медицинской помощи Бишкека выплачено 100 миллионов 92,3 тысячи сомов. Кроме того, 30 миллионов 631,2 тысячи сомов получили 31 линейная и 64 спецбригады Оша.

«Больше всего бригад скорой медицинской помощи находятся в Бишкеке (163), Оше (95), Кара-Суйском (25) и Иссык-Атинском ЦСМ (16). В остальных лечебных учреждениях от 2 до 15 бригад. В состав бригады входят врач, фельдшер и водитель», — говорится в сообщении.