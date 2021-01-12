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Общество

Равнодушное отношение страны к знаниям. Кыргызстанец о библиотеке в Баткене

Кыргызстанец Алмаз Арапов показал ужасное состояние библиотеки в Баткене. Фотографию он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Это библиотека школы, расположенной в селе Кызыл-Бель Баткенского района. Ее состояние и без слов видно. Окна разбиты, здание находится на грани краха. В зимнюю стужу здесь невозможно работать. Но, несмотря на это, моя мама на протяжении 40 лет продолжает работать в этом месте за копейки», — написал Алмаз Арапов, основатель академии в Кыргызстане, помогающий поступить в заграничные вузы.

По его мнению, на этих фотографиях можно увидеть сегодняшнее состояние страны — равнодушное отношение государства к знаниям и книгам.

«Республика, которая не ставит на первое место образование и чтение книг, никогда не будет развиваться и расти», — заключил Алмаз Арапов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179698/
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