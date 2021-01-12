В Кыргызстане за сутки выявили еще 115 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 47 случаев, в Оше — нет заболевших, в Чуйской области — 43, Таласской — 3, Ошской — 5, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 3, Баткенской — нет заболевших.

С марта в республике зарегистрировали 82 тысячи 495 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.