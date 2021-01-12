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Общество

Внук Алмазбека Атамбаева получил еще одну награду на конкурсе по математике

Внук Алмазбека Атамбаева получил награду на международной олимпиаде по математике. Об этом сообщил сын бывшего президента Кадыр Атамбаев на своей странице в Facebook.

«Сегодня Селим Атамбаев получил награду «Медаль за талант» в финальном раунде международной олимпиады по математике — World Mathematics Invitational. Ранее внук экс-президента Алмазбека Атамбаева уже получил награду за 3-е место на международной олимпиаде по математике в Малайзии. «Образование — это самое мощное оружие, с помощью которого можно изменить мир», — говорил Нельсон Мандела. И Селим уже пытается изменить мир к лучшему», — написал Кадыр Атамбаев.

По его словам, World Mathematics Invitational объединяет организации по всему свету от Китая до США и Латинской Америки, а на предварительных этапах олимпиады участвует до 20 тысяч конкурсантов.

Он также написал о том, что во время пандемии Селим Атамбаев разбил свою копилку и передал все свои средства, которые он копил на онлайн-программы по шахматам, на помощь учреждениям здравоохранения.

«Мы, конечно же, поддержали его начинание, добавив свои средства и отправив помощь в виде кислородных концентраторов, гуманитарной помощи и лекарств в учреждения страны», — отметил Кадыр Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179649/
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