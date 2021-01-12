Samsung официально анонсировала дату презентации нового смартфона Galaxy S21. Об этом сообщили в компании.

Мероприятие Samsung Galaxy Unpacked 2021 будет транслироваться онлайн на канале Samsung Newsroom в YouTube и на сайте компании 14 января.

Samsung планирует презентовать свой новый флагманский смартфон Galaxy S21 и другие устройства. Ожидается, что новый смартфон получит поддержку активного стилуса, экран с высокой герцовкой на экранах с технологией AMOLED. В смартфоны будут установлены процессоры Snapdragon и Exynos.

Как отметили в компании, за последний год мобильные технологии заняли центральное место в повседневной жизни, поскольку люди работают и проводят много времени дома. В Samsung уверены, что в связи с ситуацией в мире увеличилась потребность в устройствах, которые могут сделать повседневную жизнь удобнее.