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Общество

Samsung официально анонсировала дату презентации нового смартфона Galaxy S21

Samsung официально анонсировала дату презентации нового смартфона Galaxy S21. Об этом сообщили в компании.

Мероприятие Samsung Galaxy Unpacked 2021 будет транслироваться онлайн на канале Samsung Newsroom в YouTube и на сайте компании 14 января.  

Samsung планирует презентовать свой новый флагманский смартфон Galaxy S21 и другие устройства. Ожидается, что новый смартфон получит поддержку активного стилуса, экран с высокой герцовкой на экранах с технологией AMOLED. В смартфоны будут установлены процессоры Snapdragon и Exynos.

Как отметили в компании, за последний год мобильные технологии заняли центральное место в повседневной жизни, поскольку люди работают и проводят много времени дома. В Samsung уверены, что в связи с ситуацией в мире увеличилась потребность в устройствах, которые могут сделать повседневную жизнь удобнее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179641/
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