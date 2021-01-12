В городе Ош объявлен тендер на застройку участка бывшего бассейна

Участок бывшего бассейна в Оше передадут во временное пользование, объявили тендер. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, земельный участок МТУ Курманджан Датка, расположенный на улице Исанова, сдадут в эксплуатацию на пять лет.

Отмечается, что 5 тысяч 697 квадратных метров земли выделят под строительство бассейна легкой застройки, 209 квадратных метров земли — для возведения точек общественного питания и 6 тысяч 377 квадратных метров — для благоустройства и озеленения территории.

В тендере могут принять участие все юридические и физические лица. За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 0322270733, 0552798181.