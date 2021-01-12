21:11
USD 83.19
EUR 101.39
RUB 1.12
Общество

В городе Ош объявлен тендер на застройку участка бывшего бассейна

Участок бывшего бассейна в Оше передадут во временное пользование, объявили тендер. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, земельный участок МТУ Курманджан Датка, расположенный на улице Исанова, сдадут в эксплуатацию на пять лет.

Отмечается, что 5 тысяч 697 квадратных метров земли выделят под строительство бассейна легкой застройки, 209 квадратных метров земли — для возведения точек общественного питания и 6 тысяч 377 квадратных метров — для благоустройства и озеленения территории.

В тендере могут принять участие все юридические и физические лица. За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 0322270733, 0552798181.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179639/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
Минздрав заключил невыгодный контракт на сумму больше $1 миллиона
Директора Исторического музея временно отстранили от должности
Министерство образования закупит компьютеры для школ страны
Мэрия Каинды планирует построить зону отдыха за 2,2 миллиона сомов
Тендер на Е-паспорта. Определился победитель
Юрты, продукты. Местные власти не отменили тендеры на празднование Нооруза
Вымогательство $1 миллиона. Подозреваемых водворили в СИЗО-1
В «Джале» застройщик обесточил дом. Без тепла осталось более тысячи человек
Производство е-паспортов откладывается. Суд признал тендер незаконным
В природном парке «Ала-Арча» построят туалеты за 2,2 миллиона сомов
Популярные новости
В Бишкеке открываются школы и детские сады В Бишкеке открываются школы и детские сады
На&nbsp;площади Ала-Тоо собралось около 500&nbsp;человек. Ждут Садыра Жапарова На площади Ала-Тоо собралось около 500 человек. Ждут Садыра Жапарова
Омурбек Бабанов вышел с&nbsp;допроса. Что ему инкриминируют Омурбек Бабанов вышел с допроса. Что ему инкриминируют
ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов
Бизнес
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
12 января, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 января: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 января: снег
20:44
Кыргызстанцы могут поучаствовать в олимпиадах Питерского университета
20:13
В городе Ош объявлен тендер на застройку участка бывшего бассейна
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялся до нездорового
19:43
В Бишкеке пройдет авторский вечер армянского композитора Арно Бабаджаняна