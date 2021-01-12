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Общество
Сюжет: COVID-19

В ВОЗ исключили появление коллективного иммунитета к COVID в 2021 году

Коллективный иммунитет к COVID-19 не появится в 2021 году. Об этом на брифинге заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

По ее словам, начавшаяся в ряде стран вакцинация не успеет создать коллективный иммунитет для человечества.

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«Даже когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного или коллективного иммунитета в 2021 году. В некоторых странах будут оставаться незащищенные люди», — сказала она.

Сумия Сваминатан добавила, что в разработке вакцин был достигнут невероятный прогресс. «Еще год назад никто не мог представить, что у нас будет не одна, а сразу несколько вакцин. Они поступят во все страны, но мы должны быть терпеливыми», — сказала она.

Она добавила, что как минимум до конца года нельзя забывать о мерах по борьбе с распространением COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179636/
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