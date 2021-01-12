Для зараженных COVID-19 свободны 329 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 329 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию по месту можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 12 января:

Национальный центр фтизиатрии — 16;

Городская клиническая больница № 1 — 58;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 197;

Национальный центр охраны материнства и детства — 24;

Национальный центр онкологии и гематологии — 16;

Клинический родильный дом № 2 — 18.

В Национальном хирургическом центре и Национальном центре кардиологии и терапии свободных мест нет.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 82 тысячи 380 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.