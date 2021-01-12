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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 329 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 329 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию по месту можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 12 января:

  • Национальный центр фтизиатрии — 16;
  • Городская клиническая больница № 1 — 58;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 197;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 24;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 16;
  • Клинический родильный дом № 2 — 18.

В Национальном хирургическом центре и Национальном центре кардиологии и терапии свободных мест нет.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 82 тысячи 380 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179635/
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