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Общество

Более 600 лицензий на строительство оформлено за 2020 год

Более 600 лицензий на строительство оформлено за 2020 год. Об этом сообщили в госагентстве архитектуры, строительства и ЖКХ.

По его информации, всего юридическим лицам выдали 619 лицензий и 7 — частным предпринимателям. Впервые документ получили 450 организаций, остальным его переоформили в связи с повышением уровня ответственности выполняемых работ.

«За 2020 год оформили 626 лицензий на осуществление строительной деятельности на территории государства. По региональному значению по Бишкеку выдано 359, Чуйской области — 43, Таласской — 10, Иссык-Кульской −18, Ошской — 146, Баткенской 8, Джалал-Абадской — 35 и Нарынской — 7 лицензий», — заявили в агентстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179617/
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